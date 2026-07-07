Amazon lancia emissione obbligazionaria in otto tranche da 25 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Amazon , colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, ha avviato un'emissione obbligazionaria in otto tranche, secondo quanto emerge dalla bozza di prospetto depositato alla SEC.



Bloomberg ha scritto che l'obiettivo è raccogliere almeno 25 miliardi di dollari. L'offerta comprende diverse tranche con scadenze variabili da 3 a 40 anni, oltre che un'obbligazione a tasso variabile triennale con scadenza nel 2029, il cui prezzo segue il SOFR (Securities and Exchange Funds Rate).



I proventi netti derivanti dalla vendita delle obbligazioni, si legge nel prospetto, saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso del debito, acquisizioni, investimenti, capitale circolante, investimenti nelle controllate, spese in conto capitale e riacquisto di azioni proprie. Barclays , Goldman Sachs , JPMorgan Chase e Morgan Stanley gestiscono l'emissione.

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