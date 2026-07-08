Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,22%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19.859,5, con il supporto più immediato individuato in area 19.413,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19.187,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)