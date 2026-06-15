Milano 12-giu
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Nasdaq 12-giu
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Dow Jones 12-giu
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Londra 12-giu
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Francoforte 12-giu
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +5,41%

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