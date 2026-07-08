Francoforte: giornata negativa in Borsa per Talanx

(Teleborsa) - Retrocede molto Talanx , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,15%.



L'andamento di Talanx nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Talanx è in rafforzamento con area di resistenza vista a 111,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 109,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 113,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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