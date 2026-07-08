Milano 11:03
51.581 -1,67%
Nasdaq 7-lug
29.173 0,00%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 11:03
10.499 -1,56%
Francoforte 11:03
24.884 -2,28%

Francoforte: seduta difficile per Talanx

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Talanx
A picco Talanx, che presenta un pessimo -4,15%.
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