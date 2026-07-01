Milano
17:35
51.605
-0,15%
Nasdaq
18:45
29.938
-1,12%
Dow Jones
18:45
52.630
+0,59%
Londra
17:35
10.478
-0,18%
Francoforte
17:35
25.040
+0,18%
Mercoledì 1 Luglio 2026, ore 19.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,18%)
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (+0,18%)
Il DAX termina gli scambi a 25.040,28 punti
In breve
,
Finanza
01 luglio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente +0,18%, archiviando la seduta a 25.040,28 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,16%)
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,05%
Borsa: Giornata positiva per Francoforte, in rialzo dell'1,03%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,18%
Argomenti trattati
Francoforte
(371)
Titoli e Indici
DAX
+0,26%
Altre notizie
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,07%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,98%
Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,97%
Borsa: Francoforte apre in rosso dell'1,26%
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,09%)
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto