New York: seduta euforica per Broadcom

(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech statunitense , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Broadcom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a -4,64% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La situazione di medio periodo di Broadcom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 391,7 USD. Supporto visto a quota 378,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 405,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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