New York: seduta euforica per Broadcom
(Teleborsa) - Grande giornata per la società tech statunitense, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Broadcom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,09%, rispetto a -4,64% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La situazione di medio periodo di Broadcom resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 391,7 USD. Supporto visto a quota 378,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 405,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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