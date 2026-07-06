Broadcom amplia accordo di fornitura con Apple al 2031, titolo +4% nel pre-market

(Teleborsa) - Broadcom guadagna oltre il 4% nel pre-market di Wall Street dopo aver firmato con Apple un accordo che si estende fino al 2031 per la sviluppo e la fornitura di prodotti per diverse generazioni di dispositivi del colosso di Cupertino.



La multinazionale statunitense con sede a Irvine, California, produce già da tempo componenti per la connettività dell'iPhone e ha collaborato con diverse altre importanti società tecnologiche, tra cui Alphabet e Meta Platforms per lo sviluppo di chip specifici per l'IA.



Le quotazioni di Broadcom sono salite di circa il 30% nell'ultimo anno, in un contesto nel quale il boom dell'intelligenza artificiale sta alimentando la domanda di semiconduttori.









(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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