New York: seduta molto difficile per Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense , che passa di mano in perdita del 4,54%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Broadcom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 370,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 382,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 365,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```