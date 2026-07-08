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Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem
Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con una variazione percentuale del 2,13%.
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