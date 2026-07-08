Piazza Affari: calo per Buzzi

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nel settore del cemento , che passa di mano con un calo del 2,73%.



Lo scenario su base settimanale di Buzzi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Buzzi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 42,88 Euro. Prima resistenza a 44,31. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 42,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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