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Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi
Pressione sulla società attiva nel settore del cemento, che tratta con una perdita del 2,39%.
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