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Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia scende verso 37.706,55 punti

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice dei titoli bancari in Italia scende verso 37.706,55 punti
Profondo rosso per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 38.229,39 punti, in netto calo dell'1,86%.
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