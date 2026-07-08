Piazza Affari: movimento negativo per Fineco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il leader italiano nell'equity trading , con una flessione del 2,55%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fineco rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Fineco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 22,53 Euro. Rischio di discesa fino a 21,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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