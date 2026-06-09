Piazza Affari: risultato positivo per Fineco

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader italiano nell'equity trading , che avanza bene del 3,50%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fineco rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Fineco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22,13 Euro. Supporto visto a quota 21,37. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 22,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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