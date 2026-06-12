Piazza Affari: risultato positivo per Fineco
(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader italiano nell'equity trading, che avanza bene del 3,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Fineco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,26%, rispetto a +2,42% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fineco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fineco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,23 Euro. Primo supporto a 21,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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