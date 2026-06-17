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Piazza Affari: andamento negativo per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Inwit
Retrocede la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con un ribasso del 2,30%.
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