Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem
(Teleborsa) - Bene la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, con un rialzo del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,553 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,471. L'equilibrata forza rialzista di Saipem è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,635.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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