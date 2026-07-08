Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Saipem

(Teleborsa) - Bene la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , con un rialzo del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società ingegneristica italiana rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,553 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,471. L'equilibrata forza rialzista di Saipem è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,635.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```