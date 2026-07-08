SILVER del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Seduta difficile quella del 7 luglio per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 60,04.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 59,24 con tetto rappresentato dall'area 61,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 58,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)