USA, EIA: scorte di greggio crescono a sorpresa di 3 milioni barili

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 3 luglio 2026, sono saliti di circa 3 milioni di barili a 411,4 MBG, contro attese per un decremento di 1,9 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un calo di circa 5 MBG, arrivando a 103,6 MBG, contro attese per un incremento di 0,6 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 1,9 milioni a quota 212,1 MBG (era atteso un decremento di 1,6 milioni).



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 6,2 milioni a 319,5 MBG.

Condividi

```