USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono calate più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 19 giugno 2026, sono scesi di circa 6,1 milioni di barili a 412,1 MB, contro attese per un calo più contenuto di 3,9 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 3,1 milioni di barili, salendo a 106,1 MB, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 2,1 milioni a quota 216,3 MB.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 9,1 milioni di barili a 331,2 MB.

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