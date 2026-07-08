Appuntamenti macroeconomici dell'8 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 08/07/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 4.121 Mld ¥; preced. 3.908 Mld ¥)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -200 Mln Euro)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,78 Mln barili)
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