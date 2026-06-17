USA, scorte petrolio settimanali scendono più delle attese

(Teleborsa) - Sono calate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 12 giugno 2026, sono scesi di circa 8,2 milioni di barili a 418,2 MB, contro attese per un calo più contenuto di 3,6 milioni.



Gli stock di distillati hanno registrato un aumento di 1 milione di barili, salendo a 103,1 MB, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 0,9 milioni a quota 214,2 MB.



Le riserve strategiche di petrolio sono diminuite di 8,9 milioni di barili a 340,5 MB.

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