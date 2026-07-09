Francoforte: andamento rialzista per Bayer
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51,4 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,44. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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