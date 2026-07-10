Milano 12:50
52.710 +0,63%
Nasdaq 9-lug
29.727 0,00%
Dow Jones 9-lug
52.487 +0,27%
Londra 12:50
10.479 +0,06%
Francoforte 12:50
25.136 +0,07%

Francoforte: in calo Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Bayer
Rosso per la compagnia chimico-farmaceutica, che sta segnando un calo dell'1,95%.
Condividi
```