Francoforte: positiva la giornata per Bayer
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore tedesco di farmaci. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bayer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,08 Euro. Primo supporto a 51,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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