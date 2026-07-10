Francoforte: positiva la giornata per Bayer

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia chimico-farmaceutica , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore tedesco di farmaci . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bayer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 52,08 Euro. Primo supporto a 51,44. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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