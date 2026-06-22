Francoforte: rosso per SAP
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca, che tratta con una perdita del 2,06%.
L'andamento di SAP nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 130,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 133,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 128,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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