GOLD dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Ribasso composto e controllato per il metallo giallo, che archivia la sessione in flessione dello 0,72% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.045,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.143,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.012,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)