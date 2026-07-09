New York: rosso per DexCom

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici , con un ribasso del 2,53%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DexCom più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di DexCom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,39 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 75,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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