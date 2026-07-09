New York: rosso per DexCom
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, con un ribasso del 2,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DexCom più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di DexCom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,39 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 71,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 75,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```