New York: senza freni Marvell Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,00%.



La tendenza ad una settimana di Marvell Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Marvell Technology mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 242,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 252,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 236,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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