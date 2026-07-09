OPA Datalogic, le adesioni salgono all'1,9%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, risulta che oggi 9 luglio 2026 sono state presentate 41.290 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 197.845, pari all'1,9154% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 29 giugno e terminerà il 17 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Datalogic acquistate sul mercato nei giorni 16 e 17 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.





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