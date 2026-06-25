OPA Datalogic, Consob approva documento di offerta di Hydra Investimenti a 5,70 euro per azione

Periodo di adesione dal 29 giugno al 17 luglio.

(Teleborsa) - Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPA volontaria totalitaria promossa da Hydra Investimenti su Datalogic , società quotata su Euronext STAR Milan attiva nel settore dell'identificazione automatica e della raccolta dati. L'offerta riguarda 10.329.249 azioni, pari al 17,67% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni in circolazione al netto delle azioni proprie dell'emittente (10,07%), delle azioni detenute da Hydra S.p.A. (64,85%) e di quelle già acquistate dall'offerente al di fuori dell'offerta (7,41%).



Il corrispettivo è fissato a 5,70 euro per azione, con pagamento previsto il 24 luglio 2026. Il periodo di adesione avrà inizio il 29 giugno e si chiuderà il 17 luglio 2026. È prevista una riapertura dei termini di cinque giorni dal 27 al 31 luglio, con pagamento l'7 agosto.



BNP Paribas agisce come consulente finanziario esclusivo e intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, White & Case come consulente legale.

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