Milano 16:27
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Nasdaq 16:27
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Dow Jones 16:27
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Londra 16:27
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Petrolio a 73,03 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 73,03 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 73,03 dollari per barile alle 15:40.
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