Milano 17:01
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Dow Jones 17:01
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Londra 17:01
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Petrolio a 68,87 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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