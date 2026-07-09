Milano 10:07
52.231 +0,80%
Nasdaq 8-lug
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Dow Jones 8-lug
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Londra 10:07
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Francoforte 10:07
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Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Prysmian
Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un rialzo del 2,10%.
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