Milano 13:44
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Nasdaq 10-giu
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Dow Jones 10-giu
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Londra 13:44
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Francoforte 13:44
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Vola a Piazza Affari Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Piazza Affari Fincantieri
Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,56%.
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