Saipem, JPMorgan ha quota del 4,71% in azioni e derivati

(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 4,71% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 1° luglio 2026. In particolare, l'1,83% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,23% sono obbligazioni convertibili, il 2,65% sono swap con cash settlement.

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