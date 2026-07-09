SAP, Commissione UE accetta impegni in materia di concorrenza per servizi software

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha accettato gli impegni
assunti da SAP
, multinazionale tedesca leader mondiale nella produzione di software gestionali, per affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza nell'UE
relative ai servizi di assistenza post-vendita per il software Enterprise Resource Planning
(ERP) installato in locale. Tali impegni sono ora giuridicamente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE.
Nello specifico, SAP si impegna a:
(Foto: SAP)
- Chiarire le condizioni per la suddivisione dell'infrastruttura SAP dei clienti in parti separate, consentendo ai clienti di scegliere diversi fornitori di servizi di manutenzione e assistenza (M&S), diversi livelli di supporto da parte di SAP o nessun supporto per ciascuna parte;
- Consentire ai clienti di rescindere le proprie licenze e i relativi canoni M&S in alcuni casi specifici;
- Offrire un accesso più ampio ai contratti a metrica singola, che forniscono un metodo alternativo per il calcolo dei canoni di licenza, sul quale vengono a loro volta calcolati i canoni di manutenzione e assistenza;
- Chiarire le disposizioni contrattuali relative alla durata iniziale della licenza, durante la quale i clienti non possono rescindere i contratti di assistenza, ed evitare di avviare un nuovo periodo contrattuale per ogni ulteriore acquisto di licenza;
- Abolire le commissioni di riattivazione e ridurre le commissioni di manutenzione arretrata addebitate ai clienti che tornano all'assistenza SAP dopo un periodo di assenza;
- Creare una struttura di compensazione interna a cui i clienti possono rivolgersi qualora ritengano che SAP non stia applicando correttamente gli impegni.