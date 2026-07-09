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SAP, Commissione UE accetta impegni in materia di concorrenza per servizi software

Finanza
SAP, Commissione UE accetta impegni in materia di concorrenza per servizi software
(Teleborsa) - La Commissione europea ha accettato gli impegni assunti da SAP, multinazionale tedesca leader mondiale nella produzione di software gestionali, per affrontare le preoccupazioni in materia di concorrenza nell'UE relative ai servizi di assistenza post-vendita per il software Enterprise Resource Planning (ERP) installato in locale. Tali impegni sono ora giuridicamente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE.

Nello specifico, SAP si impegna a:
  • Chiarire le condizioni per la suddivisione dell'infrastruttura SAP dei clienti in parti separate, consentendo ai clienti di scegliere diversi fornitori di servizi di manutenzione e assistenza (M&S), diversi livelli di supporto da parte di SAP o nessun supporto per ciascuna parte;
  • Consentire ai clienti di rescindere le proprie licenze e i relativi canoni M&S in alcuni casi specifici;
  • Offrire un accesso più ampio ai contratti a metrica singola, che forniscono un metodo alternativo per il calcolo dei canoni di licenza, sul quale vengono a loro volta calcolati i canoni di manutenzione e assistenza;
  • Chiarire le disposizioni contrattuali relative alla durata iniziale della licenza, durante la quale i clienti non possono rescindere i contratti di assistenza, ed evitare di avviare un nuovo periodo contrattuale per ogni ulteriore acquisto di licenza;
  • Abolire le commissioni di riattivazione e ridurre le commissioni di manutenzione arretrata addebitate ai clienti che tornano all'assistenza SAP dopo un periodo di assenza;
  • Creare una struttura di compensazione interna a cui i clienti possono rivolgersi qualora ritengano che SAP non stia applicando correttamente gli impegni.


(Foto: SAP)
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