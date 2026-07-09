SILVER dell'8/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio
Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 58,32.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,95. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,06. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55,58.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)