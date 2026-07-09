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SILVER dell'8/07/2026

Finanza
SILVER dell'8/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 58,32.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,95. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61,06. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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