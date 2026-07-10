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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo guadagna l'1,27% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 276,13 punti.
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