Francoforte: positiva la giornata per Traton
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton, in guadagno del 3,41% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Traton rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Traton. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 36,07 Euro. Primo supporto visto a 34,23. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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