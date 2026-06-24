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Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
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