Francoforte: andamento sostenuto per Traton

(Teleborsa) - Bene Traton , con un rialzo del 3,00%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Traton più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Traton è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,25 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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