Milano 17:06
52.554 +0,33%
Nasdaq 17:06
29.596 -0,44%
Dow Jones 17:06
52.547 +0,11%
Londra 17:06
10.491 +0,18%
Francoforte 17:06
25.018 -0,40%

New York: exploit di MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di MicroStrategy Incorporated
Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,53%.
Condividi
```