New York: in calo Intel

(Teleborsa) - Composto ribasso per il principale produttore di chip , in flessione del 3,01% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del colosso dei semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 107,7 USD con area di resistenza individuata a quota 110,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 106,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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