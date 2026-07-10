New York: mette il turbo Clorox

(Teleborsa) - Effervescente la multinazionale che commercializza beni di consumo , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,22%.



La tendenza ad una settimana di Clorox è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Clorox evidenzia un declino dei corsi verso area 94,66 USD con prima area di resistenza vista a 98,26. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 92,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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