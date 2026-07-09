Milano 16:25
52.317 +0,96%
Nasdaq 16:25
29.500 +0,85%
Dow Jones 16:25
52.370 +0,04%
Londra 16:25
10.469 -0,20%
Francoforte 16:25
25.037 +0,56%

New York: mette il turbo Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Lumentum Holdings
Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che mostra una salita bruciante del 12,46% sui valori precedenti.
Condividi
```