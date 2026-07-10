New York: scambi negativi per Netflix
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia attiva nel settore dei video on demand, con un ribasso del 2,86%.
Lo scenario su base settimanale di Netflix rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico attuale del provider di video online evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 72,38 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 74,97. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 71,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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