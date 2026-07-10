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New York: seduta molto difficile per Datadog

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per Datadog
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che tratta in perdita del 4,91% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Datadog è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 266,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 250,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 282,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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