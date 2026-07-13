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New York: seduta euforica per Gartner

Migliori e peggiori
New York: seduta euforica per Gartner
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gartner rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Gartner mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 136,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 142. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 133,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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