New York: seduta euforica per Gartner

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gartner rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Gartner mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 136,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 142. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 133,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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